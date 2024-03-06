Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 23:22
Zorunlu hizmet süresi oranları

Cümleten selamın aleyküm, şuan 3 yıllık bir yerde ilk şark görevimi yapmaktayım. Bulunduğum yerde göreve başlama tarihim 15.08.2022. sağlık mazereti nedeniyle 4 yıllık bir yere atamam geldi. Bulunduğum yerde 3 te 2 görev süresini tamamladığımda yeni görev yerinde de 3/2 tamamlanmış sayılır mı ?

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