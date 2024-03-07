KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Mart 2024 00:08
4001 alımı artık olmaz mı ??

puanlar boşa gitti sanırım


Kpsbirincisi
Genel Müdür
07 Mart 2024 00:37

İçişleri bakanlığı uzun zamandir alım yapmadı galiba olursa ora olur.


İntihalci-girl
Memur
07 Mart 2024 00:45

sence ??? umut var mıdır ?

Kpsbirincisi, 15 dk. önce

İçişleri bakanlığı uzun zamandir alım yapmadı galiba olursa ora olur.

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