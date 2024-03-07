Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2024 00:47
Sözleşmeliden Sözleşmeliye Geçişte İstifa Süreci

Sözleşmeli büro personelliğinden kendi mesleğimle ilgili alana atandığımda istifa süreci nasıl işliyor, muvafakatname ne zaman alınmalı bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

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