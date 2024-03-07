Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 00:55
Uzun süreli yargılama ve tazminat komisyonu

Bilindiği üzere 8.Yargi paketi geçen günlerde meclisten geçerek Resmi Gazetede yayımlandı. Paketin içinde en çok dikkat çeken maddelerden biri Yargılamanın uzun sürmesinden dolayı (davası 5 yıl ve üzeri olanlar) yani sonuç alamayan kişiler devlete Tazminat davası açabilecek. Sorum şu Anayasa Mahkemesinde derbest olan dosyam mevcut. Yaklaşık 6 ay önce davayı açarken yargılamanın uzun sürmesinden maddi ve manevi tazminat talep ettik. Anayasa mahkemesi dosyayı Tazminat Komisyonuna sevk eder mi yoksa Tazminat Komisyonuna yeni bir dilekçeyle bizim başvuru yapmamız mi lazım. Bu durumla ilgili herhangi bir işlem yapan varsa aydinlatabilir mi cümleten hayırlı geceler

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