Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mart 2024 01:21
İstifa Edip,Hangi Mesleği Yapabilirim?
Okul Öncesi Öğretmeniyim meslekte 6.yılım ve inanılmaz tükendim.Öğrenciler bana iyi gelmiyor artık,yorgunluktan sürekli hastalanıyorum kendime gelemiyorum.Ciddi anlamda istifa etmek istiyorum ne gibi bir mesleğe yönelebilirim memuriyet dışında.E ticaret mantıklı olur mu çevremde eğitim alabileceğim kendini geliştirmiş ve yüksek kazançlar sağlayan tanıdıklarım var.Böyle bir yol izlesem nasıl olur?

arbeiter
Aday Memur
07 Mart 2024 01:27

Bu devirde memurluk haricinde çalışıp da rahat edebileceğin tek iş, belediyeler olur. Oralara da tanıdık olmadan giremezsin. E-ticarette anlık batma riskin yüksek, çünkü herkes o işlere çok girip çıktı. Bence küçük, minik bile olsa bir dükkan kiralayıp gıda üzerine satış yapabilirsin. Esnaflık yani. Hem zanaat gerektirmez hem de belirli bir gelirin garantidir. Kahve olur, tatlı olur, veya sebze meyve olur illaki bir şeyler satmalısın.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim görevi iptaline dairMEB GYS TercihSeçimde ne yazık ki başkanım tavsiyeleri bu başlıkta yazalım lütfenYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)Okul müdürü veliyi ve öğrencileri darbettiEğitim Bir-Sen'den istifa etmek için engel kalmadı. Sendika aidatı için %2 sınır kuralı iptal edildi2008 sonrası memur olanlar DİKKATEş durumu İş yerinin faaliyette olduğunu gösteren belgeSecim gorevi2023/2 merkezi atama

Sözlük

django 1 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 1 Bugün olanlar 6 farklı açıdan bakmak 5 supporters 3 Yorgunluğu alabilecek en hızlı yöntem 8 Kim jong nam 1 allah müstahakını versin 2 ruh ikizini bulamamış insan 1 Dinlenilme ihtiyacı 2

Son Haberler

Danıştay'dan sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim görevlisi hakkında ezber bozan kararAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı7 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıCoral Travel'da 7.500 TL'ye Varan BANKKART Lira Fırsatı!Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?