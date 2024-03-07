İstifa Edip,Hangi Mesleği Yapabilirim?

Okul Öncesi Öğretmeniyim meslekte 6.yılım ve inanılmaz tükendim.Öğrenciler bana iyi gelmiyor artık,yorgunluktan sürekli hastalanıyorum kendime gelemiyorum.Ciddi anlamda istifa etmek istiyorum ne gibi bir mesleğe yönelebilirim memuriyet dışında.E ticaret mantıklı olur mu çevremde eğitim alabileceğim kendini geliştirmiş ve yüksek kazançlar sağlayan tanıdıklarım var.Böyle bir yol izlesem nasıl olur?

Okul Öncesi Öğretmeniyim meslekte 6.yılım ve inanılmaz tükendim.Öğrenciler bana iyi gelmiyor artık,yorgunluktan sürekli hastalanıyorum kendime gelemiyorum.Ciddi anlamda istifa etmek istiyorum ne gibi bir mesleğe yönelebilirim memuriyet dışında.E ticaret mantıklı olur mu çevremde eğitim alabileceğim kendini geliştirmiş ve yüksek kazançlar sağlayan tanıdıklarım var.Böyle bir yol izlesem nasıl olur?