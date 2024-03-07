JATEK / ASKERİ OKULA BASVURUSU BULUNANLAR HK SORUŞTURMA

İyi Aksamlar,

İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmaktayim. Geçen hafta komiserlik sınavına başvuru yaptım sonra şahsen başvuru için İl Emniyet müdürlüğüne evrak teslimine gittim ancak hakkımda sorusturma olduğunu öğrendim. Konu da 2014 yılında askeri okula başvurduğum için hakkımda feto/PYD soruşturmasi olduğunu ogrendim. Tabi resmi bı soruşturma yok çünkü polnet ten başvurdum tüm şartlar uygun çıktı sınav ücretini yatırdım vs sorun yoktu. Hiç ifadeye gitmedim kimse sorusturman var demedi bildiğim kadarıyla soruşturma varsa hakkımda bı zahmet bana bilgi verilmesi lazım 2 ay da bir düzenli olarak.

Daha sonra personel de ve idari burodaki arkadaşlar vasıtasıyla soruşturma konusunu gördüm. 2014 JATEK sınavına başvuru yapmışım sınava bile girmemisim o dönemde feto aday numaralarını felan kodlamis ankesörlü telefonla görüşmeler felan olmuş ancak benim dosyamda sınava girmedi ankesörlü telefon görüşmesi yok aday numaramda sistematik kodlama olmadığı yazıyor. Buna ragmen calistigim bürodan atıldım tim e verildim tim de feto sorusturmam olduğu için kimse selam vermiyor 😅 inanılmaz rezil bı durumdayım.

Hayatımda hiç dersaneye gitmedim cemaat görmedim hatta cocukken kuran kursuna bile gitmedim.

Sonradan öğrendiğim kadarıyla yüzlerce binlerce kişi bu durumdaymis fazla gürültü olmasın diye anladığım kadarıyla peyder pey özel harekat tan çıkış veriliyor.

Ama bu durumda olup çıkış verilmeyen de var daha yeni soruşturmasi kapandı bı arkadaşın. ( Sınava girmiş mülakattan sonra elenmiş )

Şimdi sorum şu bu konuda olup da çıkarılan ya da dosyası kapanan var mı ? Dava etsem özel harekat i bilen bilir hakli da olsan çıkarırlar zaten dava edenlerin hepsi kazanmış avukata sordum %100 garanti veriyor ama ben yıllarca emek verdiğim yerden ayrılmak istemiyorum hatta böyle bı lekeyle çıkarılmak daha da beteri. Varsa bilgisi olan paylaşırsa sevinirim..