Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mart 2024 01:32
Seçim Görevi İtirazına Yanıt Gelmedi

İptal için başvurdum ama 2 gün geçti ses soluk yok. Zaten başvururken dilekçe yazıp veriyoruz ama ne bir evrak numarası var ne de dilekçeyi yırtıp atmayacaklarının garantisi var. Ne olacak bunun sonu böyle?

Çok Yazılan Konular

Seçim görevi iptaline dairMEB GYS TercihSeçimde ne yazık ki başkanım tavsiyeleri bu başlıkta yazalım lütfenYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)Okul müdürü veliyi ve öğrencileri darbettiEğitim Bir-Sen'den istifa etmek için engel kalmadı. Sendika aidatı için %2 sınır kuralı iptal edildi2008 sonrası memur olanlar DİKKATEş durumu İş yerinin faaliyette olduğunu gösteren belgeSecim gorevi2023/2 merkezi atama

Sözlük

farklı açıdan bakmak 5 hesap öderken garsonların bahşiş beklentisi 8 Toplumsal sorunlar 2 Tek çocukların şımarık olduğu ön yargısı 1 Sözlük 3 Shogun 1 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 1 gülfeşan 11 dev dalgalar 1 tarihteki muazzam cevaplar vs tartışmalar 3

Son Haberler

Danıştay'dan sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim görevlisi hakkında ezber bozan kararAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı7 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıCoral Travel'da 7.500 TL'ye Varan BANKKART Lira Fırsatı!Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?