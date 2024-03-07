Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 01:35
yuksek lisans askerlik
askerlik icin yuksek lisans yapmak istiyorum gecen yil girip 65 almistim bunla herhangi bir yuksek lisansa başvurup askerligimi uzatabilir miyim

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