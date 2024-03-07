Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 07:23
Eş Durumu Tayin Durdur
Eş Durumu Tayıni geçici görevle çıktı henüz ilişik kesmedim tayin durdurabilirmiyim ?bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

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