Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 07:23
Eş durumu tayin, durdurma verebilirmiyim

Eş Durumu Tayıni geçici görevle çıktı henüz ilişik kesmedim tayin durdurabilirmiyim ?bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim


Alfa26
Aday Memur
07 Mart 2024 12:27
konuyla ilgili bilgi sahibi kimse yokmu ?
Toplam 1 mesaj

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