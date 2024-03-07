Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 08:03
3+1 sözleşmeli personel, 663/42 kapsamında uzmanlık sözleşmesi imzalayabilir mi?

3+1 sözleşmeli personel (663/45a), uzmanlık yada farklı bir yöneticilik pozisyonu için 663/42 kapsamında yöneticilik sözleşmesi imzalayabilir mi?

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