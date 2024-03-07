KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Mart 2024 09:08
Büro Yönetimi

Merhabalar, 2013 Büro Yönetimi mezunuyum. Yıllar içinde atanamayinca başka alana yöneldim. Ordan atandım. Fakat iş yerimden memnun değilim. Sözleşmeli olduğum için kadrolu alımı bekliyorum. Puanım 76,035. Bu puandan yukarıda olan büro mezunları ve mezun olacaklar kaç puanla merkezi alımda neresi olursa nereyi yazacaklarini paylaşırlarsa hiç değilse kaç kişi olduğumuzu görmüş oluruz. Şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı önlisans büro personeliAcil yardım lütfenKimya teknikeri önlisans mezunu ataması neden yokKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.2022 Önlisans KPSS ile Makine Teknikeri atamalarıKPSS Önlisans soru bankası önerisiÖnlisans Koruma Güvenlik MemuruKPSS önlisans hakkında.

Sözlük

tarot 3 antidepresan 1 küçük prens 2 sufle 1 Sözlük 3 django 1 Allaha havale etmek 5 Cuf Cuf Hoca 1 Bugün olanlar 6 Toplumsal sorunlar 2

Son Haberler

Türkiye'nin 'yazılımcı ordusu' 300 bin kişiye yaklaştıAntalya'nın bu yıl 16,5 milyondan fazla turist ağırlaması bekleniyorDolar/TL 31,84 seviyesinden işlem görüyorÖzel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyorPolis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?