Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 09:09
Farklı kurumda kadrolu eşin yanına 3+1 li gidebilir mi

Merhaba, eşim iç işlerinde kadrolu , başka ilde kadrosu var ben 1 yılımı doldurdum 3+1 liyim, kurada red geldi, eşimin yanına nasıl geçebilirim


lefkeli11
Aday Memur
07 Mart 2024 09:21

3 yıl dolmadan geçemezsiniz


Aslı Ort
Aday Memur
07 Mart 2024 10:52

3 yıl sonra da aynı sebepten red gelmez mi, onun burada teşkilatı var diye

lefkeli11, 2 saat önce

3 yıl dolmadan geçemezsiniz

Toplam 2 mesaj

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