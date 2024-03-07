İstanbul Anadolu yakası hakkında

Yanlış anlamayın da çok kötü tercih yapmışsınız. Yani ek gelir yoksa eşiniz de çalışmıyorsa çocuklarınızın eğitim veya iş hayatı yönünden tercih yaptığınızı tahmin ediyorum, aksi halde İstanbul'dan sekmez.

Yanlış anlamayın da çok kötü tercih yapmışsınız. Yani ek gelir yoksa eşiniz de çalışmıyorsa çocuklarınızın eğitim veya iş hayatı yönünden tercih yaptığınızı tahmin ediyorum, aksi halde İstanbul'dan sekmez.