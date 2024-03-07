Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 09:35
İstanbul

2. Şark dönüşü kütük bursa olduğu için vermezler diye ilk tercih İstanbul yazdım Pendik ve Tuzla hakkında ev kiraları okul vs Bilgi verebilecek varmı

Not: Eşim çalışmıyor 3 çocuğum var

1 İstanbul

2 bursa

3 Bilecik

4 Kütahya

5 Eskişehir

6 düzce

7 İzmir


Brse
Aday Memur
07 Mart 2024 10:09

Değiştir tercihleri.veririler.bursa ya giden çok


Brse
Aday Memur
07 Mart 2024 10:11

Zaten bu tercihe göre Bilecik gelir.bilecikte personel ihtiyacı çok.sona yazsanda gelir


sancak bayrak
Şube Müdürü
07 Mart 2024 10:19

Dalga mı geçiyorsun.istabul yüzde yüz.bilecik o bölgede en rahat il.yatış yeri isteyenlerin tercihi,çok az sayıda personel alır çünkü fazla memura ihtiyaç olmaz.arkadaşım vardı,olay yerinde bir yılda 24 ceraahim verdik diyordu.

Brse, 1 saat önce

Zaten bu tercihe göre Bilecik gelir.bilecikte personel ihtiyacı çok.sona yazsanda gelir


Yukatuman
Şef
07 Mart 2024 11:20

Pendik tuzla en kötü ev 15.Ha çalısacagın yer belli olsun ona göre ev tut.Çalısacagın yet belli olmayıp ikametgah gösterirsen bi yan ilçeyi veriyolar atıyorum ev pendikdeyse kartalı veriyolar haberin olsn

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