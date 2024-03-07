WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

T.C. KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 3. İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS NO : 2023/577 KARAR NO : 2024/385 ''...disiplin cezası vermeye yetkili olan organlar, mevzuata bağlı kalmakla birlikte, evrensel hukuk normlarından olan ölçülülüğün alt ilkeleri olan elverişlilik, gereklilik ve orantılılık unsurlarını da göz önünde bulundurulduğu, davacının üzerine atılı ve sübuta erdiği açık olan lojman sakinlerinin bulunduğu whatsapp grubunda, aynı rütbede bulunan kendisinden yaşça büyük ve daha kıdemli olan mesai arkadaşlarına karşı kullanmış olduğu uygunsuz üslup ve söylemleri nedeniyle, eylemine uygun ölçülü bir ceza ile cezalandırılması gerekirken, söz konusu eylemin bu niteliği dikkate alınmayarak bu kapsamda eylem ile yaptırım arasındaki adil dengenin gözetilmeksizin, Disiplin Kurulu kararında, ölçülülük ilkesi yönünden hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, ....idare mahkemesince verilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin 29/11/2022 tarih ve E:2022/440, K:2022/1339 sayılı kararın; davalı idare vekili tarafından, ...........şeklinde hakaret içerikli yazışmalarınının olduğu, kullanmış olduğu üslubun polislik mesleğine ve toplumsal ahlaki kurallara aykırı bir üslup olduğu, kendisinden yaşça büyük, kıdemce üst olan meslektaşlarına karşı daha özenli ve dikkatli davranması gerektiği hususları birlikte değerlendiğinde, hakkında isnat edilen suçunun sübuta erdiği iddialarıyla istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir. Başvuruya konu mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun REDDİNE,... kesin olmak üzere,....

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas : 2016/2694 Karar : 2019/2648 ''whatsapp grubunda yazmış olduğu yazıların içeriği incelendiğinde, yazılarda birtakım hakaret içeren ifadelerin yer aldığı görülmekte ise de, davacının bu ifadelerinde kimi veya kimleri muhatap aldığını açıkça ismen belirtmediği, soruşturma sırasında da bu hususun açıklığa kavuşturulması için whatsapp grubuna dahil olan diğer kişilerden hiçbirisinin ifadesine başvurulmadığı, bu durumda davacının hakaret içeren ifadelerinin muhatabının belli veya belirlenebilir olması gerektiğine vurgu yapmıştır. T.C. ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İKİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ Esas : 2020/2211 Karar : 2021/269 ''İki kişi arasında sohbet ortamında geçen yazışmalar olduğu, davacının "Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak" fiili kapsamında değerlendirilecek bir davranışı bulunmadığı dolayısıyla fiilin sabit olmadığı anlaşıldığı" gerekçesi ile disiplin cezası alan memuru haklı bulmuştur.