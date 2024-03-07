Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 09:40
saglik bakanligi 8 bin isci alimi

sağlık Bakanlığı'nın kura ile 8 bin işçi alımı nihai listesi işkur sitesinde gözükmüyor işkur sitesinde basvurular bittikden 2 gün sona nihai liste açıklanır olarak da belirtmesine rağmen

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