Bitlis-Mutki hakkında

2012 -2015 yılları arasında Tatvan'da görev yaptım. Mutki İlçe Emniyet Amirliği. Küçük bir ilçe haliyle imkanlarında kısıtlı. Ev ve kiralar hakkında bilgi sahibi değilim.Haliyle oralardan geleli 9 sene olmuş.Fakat ben ikince şarka gitsem ya Bitlis merkez yada Tatvan yazardım.Tatvan için konuşuyorum, kışın soğuk ama sosyal imkanları çok fazla idi.Van ve Muş havalimanı 1.5 saat uzaklıkta.Otobusle ulaşın daha kolay.Simdilik bu kadar bilgi verebilirim.Sormak istediğin konularda yardımcı olayım!

2012 -2015 yılları arasında Tatvan'da görev yaptım. Mutki İlçe Emniyet Amirliği. Küçük bir ilçe haliyle imkanlarında kısıtlı. Ev ve kiralar hakkında bilgi sahibi değilim.Haliyle oralardan geleli 9 sene olmuş.Fakat ben ikince şarka gitsem ya Bitlis merkez yada Tatvan yazardım.Tatvan için konuşuyorum, kışın soğuk ama sosyal imkanları çok fazla idi.Van ve Muş havalimanı 1.5 saat uzaklıkta.Otobusle ulaşın daha kolay.Simdilik bu kadar bilgi verebilirim.Sormak istediğin konularda yardımcı olayım!