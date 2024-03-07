Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 09:43
Bitlis-Mutki hakkında

merhabalar,hayırlı mesailer herkese,

ilk tercihim bitllis evliyim bir çocuğum var.3. yılda çift şark yapalım gelelim diyoruz çıkarsa eğer.artıları eksileri nelerdir bilgi sahibi olan çalışan veya çalışmış olan meslek büyüklerim,devrelerim bilgi verirse sevinirim.şimdiden teşekkür ederim.


cinarca86
Memur
07 Mart 2024 15:02
2012 -2015 yılları arasında Tatvan'da görev yaptım. Mutki İlçe Emniyet Amirliği. Küçük bir ilçe haliyle imkanlarında kısıtlı. Ev ve kiralar hakkında bilgi sahibi değilim.Haliyle oralardan geleli 9 sene olmuş.Fakat ben ikince şarka gitsem ya Bitlis merkez yada Tatvan yazardım.Tatvan için konuşuyorum, kışın soğuk ama sosyal imkanları çok fazla idi.Van ve Muş havalimanı 1.5 saat uzaklıkta.Otobusle ulaşın daha kolay.Simdilik bu kadar bilgi verebilirim.Sormak istediğin konularda yardımcı olayım!

Cenderli.05
Aday Memur
07 Mart 2024 17:02
Bitlis merkezde 4yil kaldık yone olsa yine gideriz Tatvan Adilcevaz Ahlat gerçekten güzel ilçeler şark yapilacak yer Güroymakta öyle yoll kenarı Mutki ve hizan iç tarafta kalıyor küçük yer ama okula giden çocuk yoksa yine gidilir sosyallik olarak zor olur ama siZ bilirsiniz git yap gel mantığı düsunugirsaniz gidilir

elzemn
Aday Memur
07 Mart 2024 17:09

Ev konusu sanirim problem ,merkezden git gel yapmak zorunda kalabiliriz lojman cikmazsa yollarin kardan kapanma gibi bi durumu oluyor mu ?

cinarca86, 3 saat önce
2012 -2015 yılları arasında Tatvan'da görev yaptım. Mutki İlçe Emniyet Amirliği. Küçük bir ilçe haliyle imkanlarında kısıtlı. Ev ve kiralar hakkında bilgi sahibi değilim.Haliyle oralardan geleli 9 sene olmuş.Fakat ben ikince şarka gitsem ya Bitlis merkez yada Tatvan yazardım.Tatvan için konuşuyorum, kışın soğuk ama sosyal imkanları çok fazla idi.Van ve Muş havalimanı 1.5 saat uzaklıkta.Otobusle ulaşın daha kolay.Simdilik bu kadar bilgi verebilirim.Sormak istediğin konularda yardımcı olayım!

elzemn
Aday Memur
07 Mart 2024 17:11

Şark süresinden ötürü tercih sebebimiz aslinda .yoksa bende baktim ahlat ve tatvan tam bir ege kasabasi havasinda.cocuk okula baslamadan aradan cikarmak gayesindeyim çift şarkı.yolların kardan kapanma durumu oluyor mu??

Cenderli.05, 50 dk. önce
Bitlis merkezde 4yil kaldık yone olsa yine gideriz Tatvan Adilcevaz Ahlat gerçekten güzel ilçeler şark yapilacak yer Güroymakta öyle yoll kenarı Mutki ve hizan iç tarafta kalıyor küçük yer ama okula giden çocuk yoksa yine gidilir sosyallik olarak zor olur ama siZ bilirsiniz git yap gel mantığı düsunugirsaniz gidilir

sinanpolat22
Şef
07 Mart 2024 17:13
ndjdks
Toplam 5 mesaj

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