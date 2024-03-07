Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 09:43
bitlis-mutki hk.

merhabalar,hayırlı mesailer herkese,

ilk tercihim bitllis evliyim bir çocuğum var.3. yılda çift şark yapalım gelelim diyoruz çıkarsa eğer.artıları eksileri nelerdir bilgi sahibi olan çalışan veya çalışmış olan meslek büyüklerim,devrelerim bilgi verirse sevinirim.şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaPolislik-Tıbbi sekreterlik ikilemiMaaşsız emeklilikAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Müfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaTercih sıralamasında değişiklik

Sözlük

hesap öderken garsonların bahşiş beklentisi 8 Dinlenilme ihtiyacı 2 ruh ikizini bulamamış insan 1 mangal sezonu 6 öğrenci velilerinin adres oyunu 1 sufle 1 inekler nasıl sürekli süt verir 1 dünyanın en kalabalık adası 5 oryantasyon bozukluğu 2 Sözlük 3

Son Haberler

Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladıTürkiye'nin 'yazılımcı ordusu' 300 bin kişiye yaklaştıAntalya'nın bu yıl 16,5 milyondan fazla turist ağırlaması bekleniyorDolar/TL 31,84 seviyesinden işlem görüyorÖzel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?