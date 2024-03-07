Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 10:01
Eş durumu duyuru

Eş durumu kurasından sonra genelde hemen duyuru yayımlanıyor bu kurada yayılanmadi bakanlığı arıyoruz acmiyorlar ulaşabilen oldu mu


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Aday Memur
07 Mart 2024 11:13
bende ulaşamıyorum maalesef

Sedat Yılmazi
Aday Memur
07 Mart 2024 11:28

hangi numarayı arıyorsunuz benim aradığım numaralarda meşgul

Toplam 2 mesaj

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