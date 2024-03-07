Tüm Teknik Personeli Mühendis Tek-Sen'e Üye Olmaya Davet Ediyorum

Mühendislik Mimarlık kadroları son yıllarda, tahmini 10 15 yıldır özlük mali hakları geri bırakıldı...

Bu Meslek Sendikası'na büyük bir görev düşüyor. Olayı sadece ÖZLÜK MALİ HAKLARI alalım da değil... Tüm kurumlarda, tüm şehirlerde teşkilatlanarak, başta Hükümetlere, Meclisimize, YÖK'e, ÖSYM'ye kıymetli görüş öneri ve raporlar sunmalı..

Elbette bir başka Meslek Örgütü olan ODALAR ile aynı görevi yapması beklenemez, lakin en az onlar kadar Mesleki Eğitim, Teşvik ve Fırsatlar için üyelerine ve diğer meslektaşlarına yön verebilmeli.

Çok heyecanlıyız, gururluyuz. Mühendis Tek-Sen Sağlık, Mühendis Tek-Sen Ulaştıma, Mühendis Tek-Sen Enerji, Mühendis Tek-Sen Bayındırlık, Mühendis Tek-Sen Yerel, Mühendis Tek-Sen Büro, Mühendis Tek-Sen Tarım Orman kuruldu....

Siyaset yok, ideoloji yok. Tüm hayat görüşünden veya herhangi bir hayat görüşünden olmayan, TEK GÖRÜLDÜ 657 VE 399 KURUM Mühendisliği Mimarlığı olan herkesi davet ediyoruz.

Şuan bile toplam sayı belki 5.000'i geçmiştir bilmiyorum. Kısa sürede mükemmel bir başarı.