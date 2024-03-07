4b ye kadro ne zaman verilecek

arkadaşlar 2017 yılında süresiz 4b li olarak atandım ama güvenlik soruşturmasını geçemediğim için işe baslayamadim 2 ay önce açtığım dava sonuçlandı davayı kazandım ve 4bli olarak başladım dilekçe yazmama rağmen kadroya geçemedim galiba süresiz tek 4bli benim. benim durumda olan var mı

arkadaşlar 2017 yılında süresiz 4b li olarak atandım ama güvenlik soruşturmasını geçemediğim için işe baslayamadim 2 ay önce açtığım dava sonuçlandı davayı kazandım ve 4bli olarak başladım dilekçe yazmama rağmen kadroya geçemedim galiba süresiz tek 4bli benim. benim durumda olan var mı