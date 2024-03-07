Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 10:09
4b ye kadro ne zaman verilecek
arkadaşlar 2017 yılında süresiz 4b li olarak atandım ama güvenlik soruşturmasını geçemediğim için işe baslayamadim 2 ay önce açtığım dava sonuçlandı davayı kazandım ve 4bli olarak başladım dilekçe yazmama rağmen kadroya geçemedim galiba süresiz tek 4bli benim. benim durumda olan var mı

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