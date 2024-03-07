lisans büro personeli

4 yıllık büro personeli maaşı ne kadar bilen var mı? en düşük memur maaşı diye geçiyıor ama gerçekten rakamı bilen varsa yazsın lütfen

4 yıllık büro personeli maaşı ne kadar bilen var mı? en düşük memur maaşı diye geçiyıor ama gerçekten rakamı bilen varsa yazsın lütfen