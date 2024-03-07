Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2024 10:31
lisans büro personeli
4 yıllık büro personeli maaşı ne kadar bilen var mı? en düşük memur maaşı diye geçiyıor ama gerçekten rakamı bilen varsa yazsın lütfen

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