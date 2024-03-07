Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 10:55
Kadrolu eşe eğitim durumu

Yüksek lisans yapan kadrolu eşimin yanına 3+1 li olarak gidebilir miyim, eğitim durumunu baz alarak onun gitmesi mümkün değil derler mi içişleri bakanlığında


Pool33
Aday Memur
07 Mart 2024 11:17

Bende iç işleri bakanlığı dayım eşim de yeni atandı.biz bu sorunun cevabını merak ediyoruz

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