Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 11:33
Rapor yardım

görev bogesi dışında Yıllık izindeyken iznimin bitimine 2 gün kala amelyat oldum ve 30 gün rapor yazdılar ama rapor sonunda kontrol muayenesi yazıyor. Şimdi il dışında olduğum rapor bitişinde iş başımı yapmam lazım yoksa kontrole gidip bi 10 gün daha rapor alsam geçerli olurmu


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
07 Mart 2024 12:12

https://www.memurlar.net/haber/997581/memur-baska-bir-sehirden-hangi-hallerde-rapor-alabilir.html

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