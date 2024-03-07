Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mart 2024 12:28
Seçim görevi devri

Merhaba arkadaşlar sanliurfa eyyubiye sandık kurulu başkanıyım görevimi devretmek istiyorum isteyen arkadaşlar özelden ulaşabilir.


Emir ka
Şube Müdürü
07 Mart 2024 13:21
Konya Karatay sandık kurulu başkanıyım.görevimi isteyen birine devretmek istiyorum.isteyen arkadaşlar özelden mesaj atabilir bana
Toplam 1 mesaj

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