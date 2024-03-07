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Editörler : oto-danisman-expert


07 Mart 2024 12:38
Ötv muaf araç alımı

Herkese merhabalar, %90 engeli olan babaannem vesilesiyle ötv muafiyetli araç satın alacağız raporda %25 oranı ile hafif demans var ancak kişinin engel grubu olarak zihinsel engel yazmıyor ayrıca babaannemin bilinci yerinde sadece ortopedik ve yaşından dolayı olan rahatsızlıkları var. Sorum şudur vasilik kararımız var ancak biz bunu araç için almamıştık babam başka işler için babaannemin vasisi olmuştu. Bizim mahkemeden araç alım kararına ihtiyacımız var mı yoksa babaannemi götürüp direkt noterden araç alabilir miyiz ?. Kendisi imza atabiliyor şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.

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