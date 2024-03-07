Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mart 2024 12:51
Aile yardımı hk.
merhabalar, kamu kurumunda mühendis olarak çalışıyorum. Eşimde yılbaşında ilaç fabrikasında işe girdi. Ancak aile bildirimini sistemin sgk dan kendisinin alacağını düşünüyordum. Şimdi bildirimi yaptım. Geçmişe dönük 3 aylık aile yardımını nasıl iade edebilirim ?

Karizmaunl
Şube Müdürü
07 Mart 2024 13:18

Çalıştığın kuruma dilekçe ile başvur. Kurumun dilekçeni bir üst yazıyla birlikte maaş bağlantın olan saymanlığa gönderir. Saymanlık kişi borcu açar, veznesine parayı yatırırsın. Gecikme faizini de hesaplatmayı unutma.

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