KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Mart 2024 13:01
Msb sivil memur temini ne zaman açıklanır

Arkadaşlar başlıkta belirttiğim gibi ne zaman açıklanır birde daha önce sözlü mülakata giren arkadaşlar neler soruluyor?

Çok Yazılan Konular

Muvazzaf Astsubay Psikiyatri Geçmişijandarma subay alımı MSB Sivil Memur TeminiJandarma ve Sahil Güvenlik Mülakat Tarihleri

Sözlük

çingene 4 allah müstahakını versin 2 sufle 1 Sözlük 3 Toplumsal sorunlar 2 başarısız olmak 1 mangal sezonu 6 seçim görevlisi olmak 4 taktik maktik yok bam bam bam 1 hesap öderken garsonların bahşiş beklentisi 10

Son Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'terörle mücadelede kararlılık' vurgusuLimanlarımızda elleçlenen konteyner miktarında rekor artışMEB'in yönetici görevlendirme sınavı (2-Proje Okulu Sorunu)Depremde 30 kişinin öldüğü binanın yapım kusurları iddianamedeBu mahallede sadece 8 kişi oy kullanacak

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?