Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Mart 2024 13:24
Tarim Bakanligi arsiv arastirmasi hk.

Sevgili dostlar son Tarim bakanligi atamasında büro personeli olarak atandım.Bakanlik evrak tesliminde istedi yalnız arsiv arastirma formu istemedi.bunun nedeni nedir.sadece beyan formunda atanmasına engel bir arsiv kaydının olup olmadığını sordu.şimdi arsiv arastirmasi olacakmış olmayacakmış kafa çok karışık arkadaslar

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