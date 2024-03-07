Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 14:53
teftiş kurulu başkanlığı
teftiş kurulu başkanlığına ifadeye çağırmışlar. devam eden adli idari soruşturmam yok tebliğ hakkında kimsenin bilgisi de yok. yarın ifade vermeye gideceğim. ne olabileceği hususunda tahmini olan var mı? avukata danışmak gerekir mi bu konuda?

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