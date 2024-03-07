teftiş kurulu başkanlığı

teftiş kurulu başkanlığına ifadeye çağırmışlar. devam eden adli idari soruşturmam yok tebliğ hakkında kimsenin bilgisi de yok. yarın ifade vermeye gideceğim. ne olabileceği hususunda tahmini olan var mı? avukata danışmak gerekir mi bu konuda?

teftiş kurulu başkanlığına ifadeye çağırmışlar. devam eden adli idari soruşturmam yok tebliğ hakkında kimsenin bilgisi de yok. yarın ifade vermeye gideceğim. ne olabileceği hususunda tahmini olan var mı? avukata danışmak gerekir mi bu konuda?