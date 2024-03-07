Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


07 Mart 2024 15:06
iç huzurmu yoksa hayatın acı gerçeklerimi
Sizce bi insan mutluluğu huzuru için para kazandığı yeri bırakmalımı yoksa hayatın acı gerçekleri geçim zorluğunu bilerek mutsuz olacağını bilerek devammı etmeli

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