Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mart 2024 15:21
Toplu Sözleşme Desteği Düşürülmesi Hakkında

Malumunuz, 2024 Şubat ayında 537,94 TL olan toplu sözleşme desteği AYM iptal kararı sonrası 190,22 TL'ye düşürülmüştü. Sorun çözülene kadar sendika aidatlarının da aynı oranda düşürülmesi daha adil olacaktır. (%2 üzeri tüm sendikalar için) Sendikaların ivedilikle bu kararı çıkarıp diğer iş ve işlemlerini bu kararın üzerine yapmaları daha adil olacaktır.

Bide 537,94 TL nedir yaa 6 maaş ikramiye alan işçi kardeşlerimizi örnek alın azcık.(2x30 + 4x13 yevmiye)

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