Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Mart 2024 15:21
yeni atanmış sözleşmeli memurlukta raporlu izin

ortodonti tedavim var malatyada ancak ben ankaraya atandım ayda 1 kez muayene gitmeliyim bunu raporlu olarak gitsem ayda 1 gün olurmu olursa bile sözleşme açısından sorun çıkarmı

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