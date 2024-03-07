Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mart 2024 15:32
Eğitim müfettişliği yaş sınırı kaldırılsın

10 yılda fazla süre sınav yapılmadığı için sınava girme şansımız hiç olmadı, kariyerimizde ilerleme fırsatı verilmeli

Deneyim ve tecrübelerimizi aktarabilmemiz gerekir

Yaş sınırı çok ilkel bir durum, hem emeklilik yaşı ilerlesin isteniyor ise, kariyerde ilerlemek için fırsat tanınmalı


Prettypelin
Aday Memur
07 Mart 2024 15:35

Sınava girme hakkı tüm öğretmenlere tanınmalı, hiç bir yaş sınırı olmamalı, 50 yaşındaki bir kişinin 35 yaşında bir kişiden daha deneyimli olduğu aşikar iken, bu deneyimini kullanmak istiyor ise neden kullanmasın?

Artık eskisi gibi insanlar 40 yaşında emekli olmuyor ki, yaş sınırlamalarına düzenleme gelmeli


Prettypelin
Aday Memur
07 Mart 2024 15:37

Ayrıca eskiden insanlar 20 yaşında memur oluyordu, şimdi ancak 30 yaşında kamuya atanıyor çalışarak, bu değişkenler göz önünde bulundurulmalı

Kaldı ki, tüm paradigmalar değişti, insan ömrü uzuyor

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