Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
07 Mart 2024 15:34
Güle güle Memur-Sen

Arkadaşlar X bir üniversite de çalışıyorum eğitim bir sen üye idim istifa ettim.. Adam bildiğin her kalıbın şeklini alıyor hep oyalama taktiği kullanıyor.. Yhs sınıfındayım hiç hakkımızı savunmuyor.. Yıllarca boşa sendika aidatı verdim.. Şimdi ise haklarımızı savunan üni-per üye olacağım... Sizleride bekleriz

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