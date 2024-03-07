Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 15:48
2024/5 DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ ATAMA

Herkese merhaba,

Öncelikle umuyorum ki herkes gönlünde yatan hedeflediği mesleğine, işine kavuşur. 2024/5 atamalarında diş protez bölümünde atandım ancak hastanenin web sitesinde konuyla alakalı bir duyuru yok. Hangi evrakları ne zaman nereye teslim edebileceğim hakkında fikrim yok. Konuya hakim arkadaşlar aydınlatırsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler

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