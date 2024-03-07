Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2024 15:48
Bahis oynama idari cezası memur olmaya engelmidir ?

Merhabalar;

Kpss hazırlanıyorum Allahtan bir aksilik çıkmazsa da kazanıcam. Fakat 5 sene öncesinden yasadışı bahis oynama cezası aldım. Bu konuyla alakalı olarak. Bir kaç yerde şöyle bir yazı okudum.

"Diğer taraftan, kişinin kumara düşkün olup olmadığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına ve buna başlı olarak kamu görevine atanmamaya ya da ilişiğin kesilmesine neden olabilir."

"Yasadışı bahis oynamak, kişinin kumara düşkün olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Kumar bağımlılığı, kişinin maddi ve manevi zarar görmesine neden olabilecek bir davranıştır. Bu nedenle, yasadışı bahis oynayan kişilerin, kamu görevinde bulunmasının milli güvenlik açısından risk oluşturduğu düşünülebilir."

Düşüncelerinizi görüşlerinizi alabilir miyim rica etsem.

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