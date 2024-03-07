Bahis oynama idari cezası memur olmaya engelmidir ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Danıştay 5. Dairede dosyası olanlar bu başlıkta toplansın lütfenHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlarİdari soruşturmaihraç olur mu?Göreve iade edilen memurun izin haklarıarşiv soruşturmasıTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıKolluk Personeli Uyuşturucu Kullanma DurumuJandarma sınavına girip soruşturma geçiren polisler varmı
Sözlük
Son Haberler
Murat Kurum: İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden toplu ulaşımda bir kuruş alınmayacakTunceli Valisi: Kent sınırlarında terörist kalmadıMerkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar olduErdoğan: DEM müptelalarının devrini kapatalımÖzgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Editörün Seçimi
yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?