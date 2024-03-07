Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mart 2024 15:53
Konya'da seçim görevi (memurluk) isteyen?

Konya'da istemesem de seçim görevi çıktı, Ahmet Tevfik İleri iho'da memurluk görevi isteyene hemen devredebilirim. Yardımcı olmak isteyenler lütfen yazsın &#128591;


keşap28
Memur
07 Mart 2024 16:01
yerinize birini bulduğunuz da kabul ediyorlar mı hocam?
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