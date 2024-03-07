Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mart 2024 16:10
Eğitim müfettişliği yaş sınırı kaldırılmalı

Günümüz koşullarında 35 yaş sınırı doğru değildir, emeklilik yaşı 65 olduğuna göre 45 yaşında bi kişi müfettiş yardımcısı olduğunda daha çalışmak için 20 senesi daha olacak

Eskiden 20 sene çalışıp emekli oluyordu herkes,

Yaş sınırı gerçekçi değildir düzenleme yapılmalıdır

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