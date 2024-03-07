Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 16:38
Tekrarlayan omuz eklemi çıkığı yaşayan var mı?

Farklı zamanlarda görev esnasında her iki omzumdan da sakatlandım, yakın zamanda ameliyat olacağım omuzlarım çıkıyor. Bu rahatsızlığı yaşayıp ameliyat olan meslek büyüğümüz var mıdır, tedavi sonrası heyet raporundan c dilimi alıp çalışma sistemi vb değişen var mı

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