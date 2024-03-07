Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2024 18:30
Sözleşmeli istifa ettiğim kuruma aynı kpss puanı ile başvurabilirmiyiim

Konuya vakıf arkadaşlar cevaplayabilirse sevinirim


Düzmemur43
Aday Memur
07 Mart 2024 18:50
Alım açarsa ve aynı ünvan olmazsa başvurabilirsiniz
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mobbing var! sözleşmeliden kadroya geçen yeniden atanabilir mi?Tek personele temizlikYÖkten sağlık bakanlığına atanma hakkında.kadroludan sözleşmeliye geçiş 4 sorum var?Sözleşmeli istifa ettiğim kuruma aynı kpss puanı ile başvurabilirmiyiimKoruma ve güvenlik mesaiGörev Yerine İl Dışından Gidip Gelmeİstifa süreci hakkında7433 Eş durumu

Sözlük

öğrenci velilerinin adres oyunu 1 gülfeşan 11 Happy birthday gülfeşan 6 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 2 şarkılara tutunmak 1 The Apartment 1960 1 çingene 4 taktik maktik yok bam bam bam 1 django 1 Allaha havale etmek 7

Son Haberler

'Filmlere yorum yaparak para kazanabilirsiniz' diyerek dolandırdılarVirajı alamayan otomobil şarampole uçtu: 1 ölüKonya'da elektrik akımına kapılan kişi öldüİçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, 'uyuşturucuyla mücadele' açıklamasıBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?