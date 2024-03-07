Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 19:05
3+1 Mevzuat

Sağlık bakanlığında 3 yılını dolduran 3+1'li başka bir hastanede en fazla ne kadar süre görevlendirmede kalabilir?

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Sözlük

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