Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Mart 2024 19:43
Asttasak eğitimden geçiş

Selamın aleyküm abilerim komutanlarım asttasak eğitimin'de iken özel kuvetler komutanlığına başvuru yapabilirmiyim veya mezun olup göreve başladığımda dilekçe vermem için herhangi bir görev süresi varmı ?


Ferdi059
Aday Memur
07 Mart 2024 20:14
kardeşim eğitimi bitir. sınıf okullarında seçmelere geliyorlar.

657li ikm
Aday Memur
07 Mart 2024 21:01
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