Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 20:03
CHP yüzünden her ay 500 TL maaşımız eksildi
sağ olsunlar sendika parası alıyorduk bunu da becerdiler, memurlar sendika parası alamıcak artık :)

Çok Yazılan Konular

Eş durumu kuraEş durumu duyuruEş durumu kadrolu personelAskerlik hizmet süresinden sayılıyor mu(3+1)lütfen yardımEş durumu tayini mantıksızlığıeş durumu ayrılış Eş durumunda bölge kısıtlaması var mı?Üniversite hastanesi sözleşme yenilemedim2024/5 saglik bakanligina baska kurumdan gecis

Sözlük

Happy birthday supportersssssss 22 Cuf Cuf Hoca 1 hesap öderken garsonların bahşiş beklentisi 10 allah müstahakını versin 1 Toplumsal sorunlar 2 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 2 şu an çalan şarkı 1 Kutadgu Bilig 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 6 Happy birthday gülfeşan 6

Son Haberler

Bakan Bayraktar: 1.5 milyon haneye yetecek kadar gazı biz üretiyoruzRamazan'da 81 ilde 'vakıf sofraları' kurulacakSudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandıBakan Uraloğlu: Milli maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacakSağlık çalışanları yağmurlu havada yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?