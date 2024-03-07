Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 20:33
özel harekat branşından çıkarılma

özel harekat branşından çıkarılma tekrar branşa iade


Kylhsr
Aday Memur
07 Mart 2024 20:37
?

Gktrk61
Aday Memur
07 Mart 2024 20:58

Özel harekatta neler dönüyor. Çok fazla çıkış veriliyor. Kendi istegi dışında çok fazla çıkan var..


Policeofficerr
Aday Memur
07 Mart 2024 21:01

eski memurları çıkarmışlar özellikle türkiye geneli


memuraday-y
Şef
07 Mart 2024 21:02

Bu yaş ortalamasını düşürmek için mi ?


Gktrk61
Aday Memur
07 Mart 2024 21:07

2016 darbe zamani mezun olan lardan çok çıkış var.. adamlar eğitilmiş 6 7 yıllık pöhler


Gktrk61
Aday Memur
07 Mart 2024 21:09

lise mezunu 10 bin alımı olayı bozdu bence.. sayıyı mi düşürmeye çalışıyorlar. .

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