Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mart 2024 21:04
Eylül 2021 atamalarına il içi isteğe bağlı tayin hakkı ne zaman gelir ?

7433 sayılı kanun kapsamında Sözleşmeli Öğretmen iken kadroya atananlar bakımından

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