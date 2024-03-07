Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 21:14
DİŞ TABİBİ BECAYİŞ

İl içi becayiş yapılırken dilekçelerin bakanlığa gönderilmesi gerekiyor mu yoksa il içi becayiş durumunda il müdürlüğünün kararı yeterli oluyor mu bilgisi olan var mı acaba?

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