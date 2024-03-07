Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2024 21:19
TAYİN
Merhaba.. Acaba bu yıl tayinlerin erken açıklanma durumu var mı...

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