Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 21:40
Samsun/Çarşamba da de çalışan hemşire ark.?

Samsun/Çarşamba da de çalışan hemşire sağlıkçı kim varsa bana yardımcı olabilir mi 7 yıllık hemşireyim ve hastanenin koşullarını öğrenmek istiyorum mesai saatleri ücret hasta yoğunluğu vb ?

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